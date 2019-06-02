Тренер Руиса назвал победу над Джошуа исторической для Мексики

Тренер американо-мексиканского боксера Энди Руиса Мануэль Роблес считает, что у его подопечного был идеальный план на бой за звание чемпиона в тяжелом весе с Энтони Джошуа, сообщает ESPN.

Руис нокаутировал соперника в седьмом раунде и получил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

– Это победа всей Мексики. Теперь в нашей стране есть первый чемпион мира в супертяжелом весе, исторический момент, – приводит слова Роблеса ESPN. – Следовали нашему плану на бой – Руис должен был держаться ниже, не боксировать в высокой стойке и работать джебом. Бить в корпус. Сказал Руису, что ты либо боксируй на ближней, либо держись на дальней дистанции. Не хотелось, чтобы он боксировал на средней и становился уязвим для мощных ударов.

Сенсационная победа Руиса над Джошуа. Как это было