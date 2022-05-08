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Сегодня, 10:10

Шлеменко поздравил Бивола с победой над Альваресом

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу российского боксера Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

«Поздравляю Диму, рад за него! Он победил очень серьезного соперника», — сказал Шлеменко «СЭ».

Россиянин одержал победу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил чемпионский пояс.

31-летний Бивол одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере. Сауль Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Бокс
Александр Шлеменко
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
ММА
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