Актер Ефременко спрогнозировал исход боя Папина и Прашовича

Российский актер театра и кино Тимур Ефременков спрогнозировал исход поединка боксера Алексея Папина против Дилана Прашовича.

«Что касается Леши Папина, я с ним давно знаком и в нем уверен, я уже давно говорил, почему-то в его досрочной победе я уверен. Конечно, за него буду переживать, в него верю, в его победу», — цитирует Ефременкова РЕН ТВ.

Поединок Папина и Прашовича станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 27 мая в Омске.