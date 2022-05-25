Тренер Бивола: «Канело залез не в свой вес? Это женские разговоры. В бою он весил больше Димы»

Советский и российский тренер по боксу, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) Геннадий Машьянов ответил на разговоры о том, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) проиграл россиянину из-за того, что перешел в другую весовую категорию.

«Когда говорят, что Канело залез не в свой вес, я считаю, что это все женские разговоры, — отметил Машьянов в интервью YouTube-каналу USACHEV TV. — Когда они вышли на бой, Канело был тяжелее Димы. Если Бивол весил 83 килограмма, то Канело был килограммов 85. Да, он ниже ростом, но превосходит в габаритах, плотности, мышечной массе. У него широкая кость просто, он приземистый, широкий. Люди разного роста бывают. Да, Дима повыше, у него преимущество в длине рук было, но уровень мастерства и всего у Канело очень неплохой».

7 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113).