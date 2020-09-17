Экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов считает отличной идеей проведение боя Александра Поветкина с Диллианом Уайтом. Второй поединок между ними состоится 21 ноября.

— Во-первых, это денежный бой, — цитируют «Известия» Кудряшова. — Мы все деремся ради того, чтобы зарабатывать. Во-вторых, это резонансный бой: первый поединок делали под Диллиана Уайта, но все получилось как получилось, поэтому ко второму бою внимания будет существенно больше, это только на руку Поветкину. В-третьих, бой проходит очень вовремя: еще недавно Уайт был в глубоком нокауте, а после таких моментов восстанавливаться нужно долго. Уайта сейчас только ленивый на улице не спрашивает: как так, Диллиан? Что с тобой случилось? Его этими вопросами и дома все утомили. Я не думаю, что физически и морально у Диллиана сейчас все хорошо. Ему нужно время на восстановление, а Поветкину — нет, у него достаточно времени на полноценный лагерь.

Именно Диллиану Уайту нужно будет доказывать, что первый бой был случайностью, на Александре Поветкине будет меньше давления. Так что реванш — хорошая история, как ни посмотри. Титульного боя с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером можно было ждать годами, еще не факт, что победитель захотел бы драться с Сашей, а не проводить объединительный бой с Джошуа. Всё здесь только на руку Поветкину.