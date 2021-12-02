РЕН ТВ покажет боксерский вечер тяжеловесов «Буря на Волге»

17 декабря в Самаре пройдет турнир «Буря на Волге», который покажет РЕН ТВ. Максим Щербаков по прозвищу «Топор» встретится с обладателем самого большогобицепса России Денисом Вильдановым.

Они уже дрались на голых кулаках — тогда проиграл Щербаков.

«Мы с Денисом дрались на кулаках. Кулаки — более понятная тема, там нужно выйти и подраться. Бокс — это другое, это целое искусство», — сказал Щербаков.

«Я думаю, мы будем строить тактику как всегда: подошел, ударил, убил, ушел. Я думаю, человек ленивый, дотягивать до третьего раунда нет желания», — говорит Денис Вильданов.

Также на турнире «Буря на Волге» пройдут другие поединки. Тимур Слащинин против Тайсона Дижона — чемпион Европы против чемпиона Камеруна. Тони Тес сразится с Максимом Бабаниным. И реванш Эдагара Гукасяна против Рикардо Вияльбы.