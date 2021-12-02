Африканский Тайсо" заявил, что с радостью победит Слащинина

Камерунский боксер Тайсон Дижон заявил, что для него будет радостью победить россиянина Тимура Слащинина.

«Соперник опытный, он чемпион, как и я. Мы оба опытные, поэтому думаю, что будет хороший бой. Я быстрее него, а он тяжелее меня, но это даже интересно. Не могу угадать, как пройдет поединок, но он будет непростым. Для меня бокс это не просто удар, это философия», — цитирует Дижона с РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что тренируется с российскими бойцами. По словам Дижона, он бился с противниками из многих стран, но боксеры из России оказались самыми лучшими. При этом он отметил, что не боится своего соперника.

«Встречаемся 17 декабря на ринге города Самара. Буду рад тебя выиграть. Надеюсь, покажем все, что мы умеем», — обратился он к Слащинину.

17 декабря РЕН ТВ покажет бои супертяжеловесов. В главном поединке встретятся бронзовый призер чемпионата мира Максим Бабанин с профессиональным боксером Тони Тессом, Макс «Топор» Щербаков выступит против Дениса Вильданова по прозвищу Большой Папа. Состоится бой-реванш между чемпионом WBA Asia South Эдгаром Гукасяном и боксером-профессионалом из Аргентины Рикардо Виллалбой.