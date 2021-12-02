Большой Папа пообещал в первом раунде закончить бой против Топора

Российский боец Денис Вильданов по прозвищу «Большой Папа» уверен, что его бой с Максом Топором закончится в первом же раунде.

«С Топором уже встречались в единоборствах. Это были голые кулаки, более суровый бой. Возможно, были самые страшные травмы. Это мой первый поединок после того, как оторвал я себе бицепс. Я вышел с Максимом, и его выиграл, бой остановили. Думаю, он вспомнит все свои ошибки и исправит их.

Будем строить тактику как всегда: подошел, ударил, убил, ушел. До третьего раунда дотягивать нет желания. Полагаю, в первом раунде подойдем, дадим красиво и уедем встречать Новый год", — заявил он.