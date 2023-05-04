Сауль Альварес оценил бой Гарсии и Дэвиса: «После удара в печень нужно вставать»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) прокомментировал поединок бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (23-1) и регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0).

«Хороший бой. Я думал, что будет немного больше экшена, но Джервонта слишком хорош. Это [удар по корпусу] очень болезненный, но мы бойцы, нам нужно вставать», — сказал Альварес Fight Hub TV.

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.