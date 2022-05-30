Мэнни Пакьяо рассказал, почему Камбосос победит Девина Хейни

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) считает абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0) фаворитом в предстоящем поединке с чемпионом WBC Девином Хейни (27-0).

«Камбосос в прекрасной форме. Думаю, что он хочет быть абсолютным чемпионом как можно дольше, — приводит слова Пакьяо Sydney Morning Herald. — Он многим пожертвовал, чтобы оказаться там, где он сейчас. Сомневаюсь, что он так просто отдаст пояса».

Также Пакьяо отметил сильные стороны австралийца, назвав его непредсказуемым в ринге боксером.

«У него уйма сильных качеств, — добавил филиппинец. — При этом он довольно непредсказуемый боец, который во время боя видит весь ринг и грамотно использует свободное пространство. Камбосос реально дисциплинированный боксер».

Камбосос подерется с Хейни 5 июня на стадионе Marvel в Мельбурне, Австралия.