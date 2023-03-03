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Сегодня, 16:48

Расулов заявил, что собирается победить кубинца Мигеля Байона

Виктория Кравченко
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Боксер из Узбекистана Музаффар Расулов рассказал о намерении победить кубинца Луиса Мигеля Байона.

«Мы готовимся к турниру. У меня хороший соперник, но я все равно выйду на ринг и одержу победу. У соперника ошибка — ногами не работает, а у меня упор в основном на ноги. Я хочу победить, неважно в каком раунде, я настроен на победу», — сказал Расулов РЕН ТВ.

Бой 26-летнего Расулова и 23-летнего кубинца состоится сегодня, 3 марта, в Ереване в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным событием станет поединок россиянина Мурада Гассиева и американца Майка Балогуна. РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире, «СЭ» проведет текстовый онлайн боя.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1081219-rasulov-o-boe-s-migelem-baiona-ia-nastroen-na-pobedu
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