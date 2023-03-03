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Сегодня, 11:00

Гассиев — Балогун: прямая трансляция боя — сегодня в 23.00

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Мурат Гассиев.
Фото Андрей Эрштрем, Известия

3 марта в Ереване (Армения) пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где в главном бою вечера за титул чемпиона WBA Intercontinental подерутся россиянин Мурат Гассиев и американец Майк Балогун. Их поединок начнется не ранее 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте текстовую трансляцию боя Гассиев — Балогун. Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Поединок в тяжелом весе по правилам бокса пройдет в формате 10 раундов.

Ранее, 2 марта, спортсмены прошли взвешивание и провели битву взглядов. 39-летний Балогун показал вес 106,5 кг. 29-летний Гассиев оказался тяжелее своего соперника — 108,4 кг.

Гассиев одержал 29 побед в 30 боях в своей боксерской карьере. В активе Балогуна — 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.

Мурат Гассиев&nbsp;&mdash; Майк Балогун: бой в&nbsp;Ереване. Гассиев — Балогун: остановил ли Мурат непобедимого американца? Онлайн-трансляция боя
Бокс
Мурат Гассиев
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