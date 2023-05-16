Путин поздравил Гаджимагомедова и Атаева с победой на чемпионате мира по боксу

Президент России Владимир Путин поздравил Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира по боксу в Узбекистане.

«Уважаемый Шарабутдин Заирбекович! Примите поздравления с победой на чемпионате мира в Узбекистане. Яркий, талантливый представитель отечественной школы бокса, в схватке с серьезными соперниками вы проявили железную волю, отточенную технику и на отлично справились с поставленной задачей, заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Уважаемый Муслим Гамзатович! Поздравляю Вас с победой в Ташкенте. Целеустремленность, упорство, уверенность в собственных силах помогли Вам добиться успеха, во второй раз завоевать почетный чемпионский титул. И конечно, Ваш триумф подарил минуты искренней радости и гордости всем российским болельщикам — любителям бокса», — говорится в телеграммах, опубликованных на сайте Кремля.

В воскресенье в Ташкенте завершился чемпионат мира по боксу. Золотые медали завоевали Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Шарабутдин Атаев (до 86 кг), бронзовые награды у Эдмонда Худояна (до 48 кг), Дмитрия Двали (до 54 кг), Всеволода Шумкова (до 60 кг) и Имама Хатаева (до 80 кг).

Международная ассоциация бокса (IBA) допустила спортсменов к выступлению под российским флагом, в честь побед россиян в финалах звучал гимн страны.