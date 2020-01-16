Пулев подтвердил бой с Джошуа

Болгарский боксер Кубрат Пулев подтвердил, что проведет бой с Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе. Пулев разместил в Facebook ссылку на информацию о том, что бой пройдет в Стамбуле в мае.

Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе в декабре 2019 года в поединке с Энди Руисом.

В декабре WBO обязала Джошуа провести бой с украинцем Александром Усиком. Промоутер Джошуа Эдди Хирн обещал, что британец встретится с Усиком после поединка с Пулевым.

38-летний Пулев провел на профессиональном ринге 29 боев, одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел 1 поражение от Владимира Кличко.

На счету 30-летнего Энтони Джошуа 23 победы (21 нокаутом) и 1 поражение.