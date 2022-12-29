Промоутер Цзю: «Ждать восстановления Чарло — не вариант»

Промоутер обязательного претендента на титулы в первом среднем весе Тима Цзю (21-0) Глен Дженнингс сообщил, что австралиец проведет бой, а после этого встретится с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1).

«Тим не может сидеть и ждать, поэтому мы в темпе изучаем все варианты, — приводит слова Дженнингса Boxing Scene. — Тим разочарован, но он сфокусирован на том, что будет дальше. Он боец и хочет драться, поэтому ждать восстановления Чарло — не вариант. Тим будет готов, как только Чарло будет допущен до защиты. Тим решительно настроен вернуть все пояса домой».

Чарло получил травму и его бой с Цзю отложен. Поединок должен был состояться 28 января 2023 года в Лас-Вегасе, США.