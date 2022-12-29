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Джервонта Дэвис вышел на свободу под залог

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (27-0) вышел на свободу под залог в 1 тысячу долларов.

Боксер был арестован во вторник за то, что ударил женщину ладонью по голове. Пострадавшая, которая проживает вместе с Дэвисом, получила небольшую ссадину на губе, пишет ESPN.

Во время звонка в полицию женщина говорила: «Пожалуйста, помогите мне. Мне нужна помощь, пожалуйста. Я возвращалась домой, на меня напали, у меня в машине ребенок. Он собирается меня убить!» Связь оборвалась, и через 50 секунд женщина вновь позвонила и сказала: «Мне нужно уходить. Я в опасности».

Согласно отчету полиции, Дэвис был трезв — в его крови не обнаружено следов наркотиков или алкоголя.

«Я никогда не поднимал руки на мать своего ребенка! — написал Дэвис в соцсетях. — Я не монстр! Я слишком долго молчал... я должен был это написать, чтобы защитить свое имя». Позже пост был удален.

Дэвис должен провести защиту титула WBA в бою против доминиканского боксера Гектора Гарсии (16-0) 7 января 2023 года в Вашингтоне, США.

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