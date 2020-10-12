Промоутер рассказал о проблемах Гассиева перед боем с Джонсом

Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что у российского боксера Мурата Гассиева могут возникнуть проблемы в поединке с американцем Кевином Джонсом.

«Очень ожидаемый поединок. Кто-то говорит, что для Гассиева это будет легкая прогулка, но я так не считаю, — цитирует Гаджиева РЕН ТВ. — Во-первых, Мурат дебютирует в супертяжелом весе, а это всегда испытание, другие габариты, другая мощь. Во-вторых, Мурат давно не был в ринге, два года простоя, это не маленький срок. В третьих, Кевин Джонсон, несмотря на то, что в последних поединках ему не всегда сопутствовала удача, это по-прежнему очень крепкий орешек — все еще сильный, все еще бьющий, очень опытный.

Сам буду смотреть. Гассиева все-таки считаю фаворитом. На треш-ток, который разгорелся между ребятами, прошу особого внимания не обращать. Уверен, что и тот, и другой основные аргументы приготовили на день боя».

26-летний Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года единогласным решением судей. После этого россиянин не выходил на ринг из-за травм, а также проблем с организацией тренировочного лагеря.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

На счету 41-летнего Джонсона 35 побед, 17 поражений и 1 ничья.