Промоутер Хрюнов сообщил, какая фигуристка может стать соперницей Бузовой в случае отказа Загитовой

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскрыл имя спортсменки, которая может заменить фигуристку Алину Загитову в бое с певицей Ольгой Бузовой.

«Что если Загитова откажется? Запасная — Александра Трусова. Эта идея была высказана агентом — у Трусовой и Загитовой один агент. Представляете пресс-конференцию перед этим боем? Думаю, на нее надо будет продавать билеты», — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил о намерении организовать выставочный бой между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой в декабре этого года.