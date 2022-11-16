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Сегодня, 21:30

Промоутер Хрюнов сообщил, какая фигуристка может стать соперницей Бузовой в случае отказа Загитовой

Микеле Антонов
Корреспондент
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Владимир Хрюнов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскрыл имя спортсменки, которая может заменить фигуристку Алину Загитову в бое с певицей Ольгой Бузовой.

«Что если Загитова откажется? Запасная — Александра Трусова. Эта идея была высказана агентом — у Трусовой и Загитовой один агент. Представляете пресс-конференцию перед этим боем? Думаю, на нее надо будет продавать билеты», — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил о намерении организовать выставочный бой между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой в декабре этого года.

Александра Трусова
Алина Загитова
Владимир Хрюнов
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