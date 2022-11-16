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Сегодня, 21:15

Хрюнов назвал решение WBC удалить россиян из рейтингов дискриминационным: «Оно грозит WBC банкротством и разорением»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в комментарии для «СЭ» высказался об исключении российских боксеров из рейтингов WBC.

«Я не перестану дружить с Сулейманом (президентом WBC) даже после того, что он сделал. Это действительно политическое решение. Я знаю, что оно принято под давлением ABC, это американская комиссия по регулированию взаимоотношений, связанных с единоборствами. Фактически это государственный орган. Они выдвинули условия: или вы делаете так, или вы не разыгрываете титулы WBC на территории Америки. Но оно совершенно дискриминационное, грозит WBC банкротством и разорением, потому что, например, Алексей Папин дважды выигрывал отборочный бой. Он — обязательный претендент. Это его коммерческая возможность», — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее сообщалось, что исключение россиян повлияет на положение обязательного претендента на титул WBC в первом тяжелом весе Алексея Папина.

На прошлой неделе Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов WBC.

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