Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о намерении позже организовать Дзюбе бой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я связывался с агентом Артема Дзюбы. Предлагал рассмотреть вероятность организации боксерского поединка. Но пока, насколько я понимаю, он решил сосредоточиться на футболе. А так я тоже уже был готов делать предложение с большим количеством нулей. Думаю, что выберем формат, когда у него получится. Дзюбе нужно сделать что-то такое, чтобы его полюбили те, кто не любил до этого. Вот я считаю, что, если бы он провел поединок в рамках проекта «Бойцовский клуб», все бы встало на свои места», — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор», за который провел 5 матчей и забил 1 гол.

10 ноября на своем YouTube-канале Александр Емельяненко согласился провести поединок с Дзюбой. 41-летний спортсмен отметил, что у 34-летнего футболиста не будет шансов против него.