Промоутер Хрюнов назвал Поветкина великим человеком

Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение боксера Александра Поветкина завершить карьеру.

«Мы виделись с ним неделю назад в Санкт-Петербурге. Я понял, сколько много он сделал в боксе, — сказал Хрюнов «СЭ». - Поветкин — великий человек, это целая эпоха. Это лучший из боксеров-профессионалов, с кем мне приходилось работать. Это его право принять такое решение. Думаю, что возраст, все-таки, взял свое».

На счету 41-летнего Поветкина 36 побед, 3 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе. Он был регулярным чемпионом WBA в супертяжелом весе (2011-2013) и временным чемпионом WBC (2020-2021).

В 2004 году Поветкин стал чемпионом Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг.

Последний бой Поветкин провел в марте, уступив в реванше Диллиану Уайту.

(Артем Бухаев)