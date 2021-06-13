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Поветкин — о последствиях коронавируса: «Как будто пьяный»

20:16
Александр Поветкин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Поветкин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский боксер Александр Поветкин рассказал о последствиях перенесенного коронавируса.

«Как будто пьяный. Такое ощущение было, — сказал Поветкин на пресс-конференции. — На тренировках, спаррингах, иной раз в бою сказываются последствия коронавируса».

В воскресенье 41-летний Поветкин официально объявил о завершении карьеры.

(Ислам Бабаджанов)

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