Российский боксер Александр Поветкин рассказал о последствиях перенесенного коронавируса.

«Как будто пьяный. Такое ощущение было, — сказал Поветкин на пресс-конференции. — На тренировках, спаррингах, иной раз в бою сказываются последствия коронавируса».

В воскресенье 41-летний Поветкин официально объявил о завершении карьеры.

(Ислам Бабаджанов)