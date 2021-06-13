Поветкин — о последствиях коронавируса: «Как будто пьяный»
20:16
Российский боксер Александр Поветкин рассказал о последствиях перенесенного коронавируса.
«Как будто пьяный. Такое ощущение было, — сказал Поветкин на пресс-конференции. — На тренировках, спаррингах, иной раз в бою сказываются последствия коронавируса».
В воскресенье 41-летний Поветкин официально объявил о завершении карьеры.
(Ислам Бабаджанов)
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