Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление российского боксера Александра Поветкина о завершении карьеры

«Прежде всего я бы беспокоился о здоровье спортсмена, о его жизни, о его комфортной жизни, поэтому его решение о завершении карьеры я считаю правильным. Он никому ничего не должен. Он сделал все, что он мог для страны, для себя. Все, что мы должны сейчас сделать — гордится тем, что у нас есть такой человек», — сказал Цзю «СЭ».

На счету 41-летнего Поветкина 36 побед, 3 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе. Он был регулярным чемпионом WBA в супертяжелом весе (2011-2013) и временным чемпионом WBC (2020-2021).

В 2004 году Поветкин стал чемпионом Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг.

Последний бой Поветкин провел в марте, уступив в реванше Диллиану Уайту.

(Екатерина Звенигородская)