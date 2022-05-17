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Сегодня, 14:27

Промоутер Хирн рассказал, что Альварес настроен на реванш с россиянином Биволом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Промоутер Эдди Хирн заявил, что готов организовать ответный бой между мексиканским боксером Саулем Альваресом и россиянином Дмитрием Биволом.

«Я спросил после боя у Алтвареса: «Что ты хочешь делать дальше?», — и он сказал: «Хочу вернуться, чем скорее, тем лучше». Я хотел бы увидеть реванш с Биволом, но не мы принимаем решения. Я бы на его месте сначала провел бой с Головкиным, а потом с Биволом. Думаю, что мы дадим Биволу большой поединок в сентябре или октябре. Реванш — это мегабой. На данный момент в боксе есть два главных сражения. Это поединок Альвареса против Головкина и реванш Альвареса с Биволом», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Для 31-летнего россиянина победа стала 20-й в карьере. Он ни разу не проиграл на профессиональном ринге. 31-летний Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.

Источник: https://www.boxingscene.com/hearn-two-biggest-fights-boxing-canelo-ggg-3-canelo-bivol-2--166287
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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