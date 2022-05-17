Харитонов считает Папина фаворитом в поединке против Прашовича

Боец ММА Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка россиянина Алексея Папина против черногорца Дилана Прашовича.

Бой станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая.

«Честно говоря, не знаю парня из Черногории, но Панина всегда вижу в отличной форме, как он выкладывается на тренировках», — приводит слова Харитонова РЕН ТВ.

При этом боец отметил, что считает россиянина фаворитом предстоящего поединка, и заявил, что будет болеть за своего соотечественника.

Отметим, что Прашович в 2021 году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.