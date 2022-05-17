Эдди Хирн: «Настало время объявить о бое Усика и Джошуа»

Хирн сообщил, что в ближайшее время будет официально объявлена дата реванша Усика и Джошуа

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что на выходных или в начале следующей недели он официально объявит о матче-реванше между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0) и британским боксером Энтони Джошуа (26-2).

«Надеюсь, что на этой неделе все будет готово, — сказал Хирн в интервью DAZN. — Скорее всего, бой пройдет 23 июля на Ближнем Востоке. Пока что ничего не подписано, но сколько осталось до боя? 9-10 недель? Настало время объявить об этом поединке. Пусть парни начнут колотить своих спарринг-партнеров и готовиться к бою. Скоро вы получите анонс... Может быть, на выходных или в начале следующей недели».

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.