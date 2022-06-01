Эдди Хирн: «Фьюри подерется с Джошуа в любом случае»

Эдди Хирн уверен, что Фьюри подерется с Джошуа в любом случае

Промоутер Эдди Хирн уверен, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-2) подерется с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0) вне зависимости от исхода боя Джошуа с Александром Усиком (19-0).

«Думаю, что так или иначе Фьюри подерется с Джошуа вне зависимости от того, как пройдет матч-реванш Джошуа с Усиком, — приводит слова Хирна издание The Sun. — Однако я все же надеюсь, что Джошуа победит Усика и подерется с Фьюри за все пояса супертяжелого веса в декабре».

Реванш между Джошуа и Усиком должен состояться в июле или августе. В прошлом бою британский боксер проиграл Усику единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде и защитил титул WBC в супертяжелом весе. Бой состоялся 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли».