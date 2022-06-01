Эдди Хирн: «Уверен, что Энтони Джошуа нокаутирует Александра Усика»

Промоутер Эдди Хирн признался, что он не верит в победу украинского боксера, чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0). Более того, Хирн считает, что в матче-реванше Энтони Джошуа (26-2) нокаутирует Усика в первых шести раундах.

«Уверяю вас, Джошуа нокаутирует Усика в первых шести раундах», — приводит слова промоутера издание GiveMeSport.

Реванш между Джошуа и Усиком должен состояться в июле или августе.

В прошлом бою британский боксер проиграл Усику единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.