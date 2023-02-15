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Эдди Хирн: «Сауль Альварес против Бетербиева — это кровавая баня»

Эдди Хирн считает, что потенциальный бой Канело и Бетербиева получился бы кровопролитным
Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что поединок абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2) и чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) получился бы кровопролитным.

«Канело против Бетербиева — это адский бой. Это кровавая баня, — сказал Хирн BoxingScene. — Сейчас Канело думает о возвращении против своего обязательного претендента. А потом он хочет бросить себе вызов в сентябре против Дмитрия Бивола».

Альварес в прошлом бою победил чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-2) в третьем бою единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Артур Бетербиев
Сауль Альварес
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