Тайсон Фьюри: «Я самый толстый, лысый и уродливый человек на планете»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) заявил, что из всех людей на планете только он является чемпионом мира в супертяжелом весе.

«В мире семь миллиардов человек. Только вдумайтесь. Семь миллиардов, и только я чемпион мира в супертяжелом весе. Номер один. Из всех людей на свете я самый большой, толстый, лысый, уродливый ублюдок на планете», — приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.