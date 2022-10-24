Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), уверен, что в следующем бою Усик подерется за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Он (Фьюри. — Прим. «СЭ») называет всех придурками, просит больше денег, говорит, что хочет драться с топом, а сам в третий раз дерется с Чисорой, — сказал Красюк в интервью EsNews. — Он большая звезда, чемпион WBC в супертяжелом весе, и, если ему не повезет, 3 декабря он станет следующим соперником Александра Усика».

Также Красюк добавил, что Усик в будущем может встретиться с бывшим чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-2).

«Интересен ли нам этот бой? Определенно да, — отметил Красюк. — Как фанат, я бы хотел увидеть этот поединок. Однако Усик хочет собрать все пояса. Мы сделали это в крузвейте, теперь мы на пути к тому, чтобы сделать это в супертяжелом весе».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.