Усик: «Как только я избавлюсь от Фьюри, мы поговорим о Уайлдере»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) заявил, что сперва он подерется с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0), а затем с бывшим чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-2).

«Тайсон Фьюри, ты борачо! (мексиканское сленговое слово для описания пьяницы. — Прим. «СЭ»). Как только я избавлюсь от Тайсона Фьюри, мы поговорим о Деонтее Уайлдере», — сказал Усик EsNews.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.