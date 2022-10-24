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Костя Цзю дал прогноз на выставочный поединок между Рикки Хаттоном и Марко Баррерой

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал анонсированный выставочный поединок между Рикки Хаттоном и Марко Баррерой.

«Я не являюсь сторонником таких дел, когда выступают пенсионеры. Марко Антонио уже исполнилось 48 лет, Рикки — 44 года. Это показательный выход на ринг. Не знаю мотивацию этих спортсменов. Зачем они это делают? Также я не понимал мотивацию Майка Тайсона и Роя Джонса. У меня есть единственное пожелание, чтобы Хаттон и Баррера обошлись без травм. Мы уже не дети. Здоровье у нас на первом месте», — сказал Цзю MMA.Metaratings.ru.

48-летний Баррера завершил карьеру в 2011 году. В июне прошлого года он вернулся на ринг в показательном поединке против 39-летнего Хесуса Сото Карасса.

43-летний Хаттон официально объявил о завершении карьеры летом 2011 года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/czyu-o-poedinke-xatton-barrera-ya-ne-storonnik-boev-pensionerov-52033/
Костя Цзю
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