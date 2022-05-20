Прашович считает, что сможет победить Папина на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Черногорский боксер Дилан Прашович высказался перед боем с россиянином Алексеем Папиным. Их поединок станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая.

«Папин — хороший боксер, сильный удар, техничный, но я думаю, что смогу его победить, так как он не непобедим. Алексей, будь готов, я еду в Россию, чтобы провести хороший матч», — приводит слова боксера РЕН ТВ.

На счету Папина 13 побед (12 нокаутом). Черногорец Прашович в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.