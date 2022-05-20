Дмитрий Бивол поддержит Сергея Кузьмина в бою с Ричардом Ларти

27 мая в Москве пройдет боксерский вечер «Короли Нокаутов-9», главным событием которого станет бой российского супертяжеловеса Сергея Кузьмина 16(12)-2-0 и ганнского боксера Ричарда Ларти 14(11)-5(4)-0. Об этом сообщает пресс-служба «ЮКА промоушен».

Как сообщил промоутер боксерского вечера Зяки Юнисов, чемпион WBA Дмитрий Бивол специально приедет поддержать Кузьмина, который полгода назад остановил нокаутом бразильца Игора Адиэлу.

Ларти в ноябре 2021 года в Грозном проиграл нокаутом в первом раунде р оссийскому бойцу ММА Абдул-Кериму Эдилову.

В со-главных боях на ринг выйдут российские боксеры: Артем Пугач и Тихон Нетесов, Дмитрий Кулаков и Вадим Лубсанов.

Мероприятие пройдет на площадке КЗ «МИР».

Полный файткард КН-9 выглядит так:

1-й главный бой свыше 90 кг, 10 раундов

Сергей Кузьмин 16-3-0, 12 KOs (Россия) — Ричард Ларти 14-5-0, 11KOs (Гана)

2-й со-главный бой до 67 кг + 1 кг, 8 раундов

Артем Пугач 1-1-2, 1 KOs (Россия) — Тихон Нетесов 8-2-0, 3 KOs (Россия)

3-й бой до 66,7 кг, 8 раундов

Дмитрий Кулаков 7-0-1, 1KOs (Россия) — Вадим Лубсанов 2-0-0, 0 KOs (Россия)

4-й бой 69 кг, 8 раундов (плавающая пара)

Мушарраф Расулов 14-10-0, 5 KOs (Узбекистан) — Роман Клемешов 5-10-1, 2 KOs (Россия)

5-й бой 69 кг, 6 раундов

Шахзод Саддулоев 0-0-2, 0 KOs (Узбекистан) -Владимир Бузин 1-2-1, 0 KOs (Россия)

6-й бой 66 кг, 6 раундов

Улугбек Каюмбоев 5-0-0, 5 KOs (Россия) — Аркадий Арутюнян 4-21-0, 1 KOs (Россия)

7-й бой до 69 кг, 6 раундов

Руслан Селимян 2-0-0, Kos 0 (Россия) — Толибджон Салатиков 3-9-0, Kos 1 (Россия)

8-й бой до 59 кг, 4 раунда

Егор Фрольцов 1-0-0, 1 KOs (Россия) — Аббос Махмуд Юлдашев 1-4-1 (Узбекистан)

9-й бой до 76,2 кг, 6 раундов

Максим Смирнов 8-13-3, 4 KOs (Россия) — Алексей Кадочников 1-0-0, 1 KOs (Россия)

10-й бой до 90 кг, 6 раундов

Артур Тер-Исраэлян 1-0-0, 1 KOs (Россия) — Саид Мбелва 47-32-5, 31 KOs (Танзания)