Боец Хлебников рассказал, за счет чего превосходит своего оппонента Шульского

Боец Брюс Хлебников рассказал о своем преимуществе над боксером Павлом Шульским в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Павел Шульский, я видел, что ты дрался с лютыми монстрами, убийцами, профессиональными боксерами техничными, но ты никогда не дрался с силачами, у которых нет техники, но есть огромное желание. Так что увидимся», — цитирует Хлебникова РЕН ТВ.

Бой Хлебникова и Шульского состоится в рамках турнира «Бойцовского клуба» в Омске 27 мая. Главным событием турнира станет поединок между россиянином Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем.