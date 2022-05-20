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Сегодня, 21:36

Боец Хлебников рассказал, за счет чего превосходит своего оппонента Шульского

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Боец Брюс Хлебников рассказал о своем преимуществе над боксером Павлом Шульским в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Павел Шульский, я видел, что ты дрался с лютыми монстрами, убийцами, профессиональными боксерами техничными, но ты никогда не дрался с силачами, у которых нет техники, но есть огромное желание. Так что увидимся», — цитирует Хлебникова РЕН ТВ.

Бой Хлебникова и Шульского состоится в рамках турнира «Бойцовского клуба» в Омске 27 мая. Главным событием турнира станет поединок между россиянином Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем.

Источник: https://ren.tv/news/sport/977340-khlebnikov-nazval-svoe-preimushchestvo-nad-shulskim
Бокс
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