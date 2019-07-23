"Пожалуйста, мы должны это остановить". Видео, как тренер умершего боксера Дадашева требовал прервать бой

Тренер российского боксера Максима Дадашева Бадди Макгирт просил разрешения у своего подопечного остановить бой с Субриэлем Матиасом после 11-го раунда. Поединок прошел в субботу в США.

В последние полторы минуты этого раунда Дадашев пропустил очень много ударов, в том числе и за пару секунд до гонга жесткий боковой в челюсть. Макгирт сразу же обратился к боксеру: "Макс, я останавливаю бой, окей? Я собираюсь остановить бой. Макс, я остановлю это. Макс, ты пропустил много. Ты пропустил слишком много. Пожалуйста, Макс, пожалуйста. Дай мне сделать это. Окей? Окей? Посмотри на меня. Пожалуйста. Ты пропустил слишком много, Макс. Если не я, то это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если я не остановлю, бой остановит рефери. Пожалуйста, пожалуйста, Макс. Давай, Макс, пожалуйста".

В итоге тренер остановил бой тогда же, когда и грозился сделать это – после 11-го раунда. 28-летнему спортсмену стало плохо после выхода с ринга. Он был доставлен в больницу с отеком мозга и перенес операцию. Во вторник стало известно о том, что боксер скончался.

Дадашев выступал в категории до 63,5 кг. Его поединок с Матиасом в Оксон Хилл был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу соперника.

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