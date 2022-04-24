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Сегодня, 00:47

Появилось видео нокаута Фьюри в бою с Уайтом

Роман Шишов
Корреспондент
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Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал обязательного претендента Диллиана Уайта.

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал обязательного претендента Диллиана Уайта.

Поединок завершился в шестом раунде, когда Фьюри провел апперкот, после которого его соперник упал.

Уайт смог подняться до истечения счета рефери, однако он с трудом стоял на ногах и шатался, поэтому бой был остановлен.

Поединок между британскими боксерами прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Предлагаем вашему вниманию видео нокаута:

Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
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