Появилось видео нокаута Фьюри в бою с Уайтом
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал обязательного претендента Диллиана Уайта.
Поединок завершился в шестом раунде, когда Фьюри провел апперкот, после которого его соперник упал.
Уайт смог подняться до истечения счета рефери, однако он с трудом стоял на ногах и шатался, поэтому бой был остановлен.
Поединок между британскими боксерами прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Предлагаем вашему вниманию видео нокаута:
OH MY GOD! TYSON FURY KO'S DILLIAN WHYTE!!! pic.twitter.com/RSnkno1q7o— Follow @FTB_VIDS (@FTB_VIDS) April 23, 2022
Новости