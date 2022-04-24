Фьюри нокаутировал Уайта и защитил титул чемпиона мира WBC

Фьюри нокаутировал Уайта в бою за звание чемпиона мира

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри защитил свой титул в бою против обязательного претендента Диллиана Уайта. Поединок между британскими боксерами прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился нокаутом в шестом раунде.

У 33-летнего Фьюри в профессиональном боксе — 32 победы и один бой завершился вничью. «Цыганский король» провел свой предыдущий поединок 9 октября 2021-го, тогда Фьюри нокаутировал американца Деонтэя Уайлдера.

У 34-летнего Уайта теперь 28 побед и три поражения. Предыдущий поединок «Похитителя тел» состоялся 27 марта 2021 года — в нем Уайт победил техническим нокаутом россиянина Александра Поветкина.