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Фьюри нокаутировал Уайта и защитил титул чемпиона мира WBC

Фьюри нокаутировал Уайта в бою за звание чемпиона мира
Роман Шишов
Корреспондент
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Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри защитил свой титул в бою против обязательного претендента Диллиана Уайта.
Фото Reuters
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри защитил свой титул в бою против обязательного претендента Диллиана Уайта.
Фото Twitter
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Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри защитил свой титул в бою против обязательного претендента Диллиана Уайта. Поединок между британскими боксерами прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился нокаутом в шестом раунде.

У 33-летнего Фьюри в профессиональном боксе — 32 победы и один бой завершился вничью. «Цыганский король» провел свой предыдущий поединок 9 октября 2021-го, тогда Фьюри нокаутировал американца Деонтэя Уайлдера.

У 34-летнего Уайта теперь 28 побед и три поражения. Предыдущий поединок «Похитителя тел» состоялся 27 марта 2021 года — в нем Уайт победил техническим нокаутом россиянина Александра Поветкина.

Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
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