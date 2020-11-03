Поветкин сдал положительный тест на коронавирус, бой с Уайтом перенесен
17:19
Российский боксер Александр Поветкин сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Sky Sports. Как отмечает источник, его бой с британцем Диллианом Уайтом будет перенесен.
Бой Поветкина и Уайта был намечен на 21 ноября. Теперь поединок может пройти 30 января 2021 года.
41-летний Поветкин нокаутировал Уайта 22 августа. Всего россиянин одержал 36 побед на профессиональном ринге (25 нокаутом) при одной ничьей и двух поражениях. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное