Поветкин сдал положительный тест на коронавирус, бой с Уайтом перенесен

Российский боксер Александр Поветкин сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Sky Sports. Как отмечает источник, его бой с британцем Диллианом Уайтом будет перенесен.

Бой Поветкина и Уайта был намечен на 21 ноября. Теперь поединок может пройти 30 января 2021 года.

41-летний Поветкин нокаутировал Уайта 22 августа. Всего россиянин одержал 36 побед на профессиональном ринге (25 нокаутом) при одной ничьей и двух поражениях. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.