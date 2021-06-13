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Поветкин рассказал, о чем он сожалеет больше всего

21:30
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Экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин рассказал, все ли он успел реализовать за свою карьеру.

«Хотел бы я, конечно же, и титулы чемпиона мира завоевать по всем версиям, но не все в наших силах», — сказал Поветкин на пресс-конференции.

В воскресенье, 13 июня, Поветкин официально завершил карьеру.

Россиянин — бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020—н.в.), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018).

(Ислам Бабаджанов)

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