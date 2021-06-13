Поветкин подвел итоги спортивной карьеры

Российский тяжеловес Александр Поветкин коротко подвел итоги своей карьеры в боксе.

«Я могу сказать, что хорошая и интересная спортивная карьера у меня была. Ни о чем не жалею», — сказал Поветкин.

13 июня Поветкин объявил о завершении карьеры из-за ухудшения состояния здоровья. Россиянин — бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020—н.в.), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018).

(Ислам Бабаджанов)