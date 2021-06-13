Поветкин назвал условие возвращения в бокс

Завершивший карьеру российский тяжеловес Александр Поветкин рассказал о главном условии возвращения в бокс.

«Если честно, я еще об этом не думал, — сказал Поветкин на специальной пресс-конференции. — Время придет — посмотрим, что да как. Какое желание будет — это самое главное. Если будет хорошее желание и предложение, то почему бы и нет?».

В воскресенье, 13 июня, 41-летний Поветкин объявил о завершении карьеры.

(Ислам Бабаджанов)