13:08 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Поветкин пытается договориться со Стиверном, но его может заменить Дюопа

0
0
0
3

Боксер Александр Поветкин все же проведет свой бой в Екатеринбурге, сообщает ТАСС. Новым соперником россиянина стал француз Йоанн Дюопа, который заменит канадца Бермейна Стиверна, отказавшегося от поединка. Отмечается, что команда Поветкина рассматривала возможность отмены боя.

Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против канадца Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

– Сейчас мы договариваемся с командой Стиверна о проведении боя, несмотря на случившееся, – цитирует ТАСС главу промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского. – В случае отказа Стиверн может быть заменен на другого боксера.
 

Опрос

Поветкин провалил допинг-тест. Что это значит для его карьеры?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3882322

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

dem896

Готов вылететь с Нижнего и заменить канадца ну само собой за гонорар который ему обещали.

14:40 17 декабря

diskmen

А такое вообще возможно проводить бой пойманному на допинге спортсмену?

13:35 17 декабря

shpasic

Дзюпа?

13:35 17 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ