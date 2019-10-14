Поветкин начал подготовку к следующему бою

Российский боксер Александр Поветкин начал подготовку к своему следующему поединку и 13 октября, вместе с командой вылетел в Кисловодск, где проведет первый, общефизический, этап подготовки. Об этом сообщает портал vsenabox.ru.

В конце августа Александр Поветкин одержал победу над бывшим претендентом на чемпионский титул в супертяжелом весе Хьюи Фьюри и сейчас занимает четвертое место в рейтинге WBC, пятое в рейтинге WBA и десятое в рейтинге IBF в тяжелом весе. (Михаил Потапов)