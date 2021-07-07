«Побей рекорд Флойда!» Реакция соцсетей на победу нокаутом Тима Цзю над Спарком
18:05
Чемпион WBO Global в первом среднем весе Тимофей Цзю победил Стива Спарка нокаутом в третьем раунде. 26-летний Цзю держал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).
Болельщики в соцсетях оценили этот успех спортсмена.
1amrussian: «Давай! Побей Флойда рекорд!»
v.v.kucher: «Хороший, плотный бой. Молодцы! Оба. С победой, Тимофей».
serg.mazurenko: «Спасибо за отличное настроение, Тимофей».
dimas777bro: «Поздравляю. Великий человек».
lutiy1985: «Достойное продолжение! БРАВО!!! Не опускать руки, не пропускать удар! Не сдаваться и только вперед!»
kpv_sm: «Наш пацан».
rzs_moscow: «Мощь».
После победы Цзю вручили пояс Содружества в цветах радуги.
kaktebetakoeilonmas: «Пояс с радугой не поддерживаю. А так хороший бой, молодец».
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