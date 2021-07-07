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Костя Цзю не исключает проведения боя сына в Екатеринбурге

16:25
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Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» оценил шансы на проведение боя сына Тима Цзю в России.

«Многое зависит от финансовой составляющей. Бой в Москве возможен, но я не исключаю боя на моей родине — в Екатеринбурге. Все зависит от финансов, которые мы сможем найти. С билетами сейчас сложно, с телевидением тоже, посмотрим, как нам удастся договориться», — заявил Цзю.

7 июля 26-летний Цзю-младший нокаутировал соперника Стива Спарка в третьем раунде и защитил титул чемпиона WBO Global в первой средней весовой категории.

На счету Тима Цзю 19 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения.

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Сергей Федоров все материалы автора

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