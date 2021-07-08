Бетербиев — о следующем оппоненте: «Есть информация, что им станет Джо Смит»
13:04
Непобежденный российский боксер-профессионал Артур Бетербиев в интервью «СЭ» сообщил, что его следующим оппонентом может стать американец Джо Смит.
«Есть информация. Разговоры идут, но пока что мне контракт не прислали, но, вероятно, моим следующим соперником будет он, — сказал Бетербиев. — Джо Смит — хороший и опытный боксер, и я буду готовиться к нему, как к любому хорошему боксеру, с кем я раньше встречался».
В марте в Москве Бетербиев победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде. На счету 36-летнего Артура 16 побед и 0 поражений. У Смита 27 побед и 3 поражения.
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