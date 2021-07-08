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Бетербиев — о следующем оппоненте: «Есть информация, что им станет Джо Смит»

13:04
Артур Бетербиев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артур Бетербиев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Непобежденный российский боксер-профессионал Артур Бетербиев в интервью «СЭ» сообщил, что его следующим оппонентом может стать американец Джо Смит.

«Есть информация. Разговоры идут, но пока что мне контракт не прислали, но, вероятно, моим следующим соперником будет он, — сказал Бетербиев. — Джо Смит — хороший и опытный боксер, и я буду готовиться к нему, как к любому хорошему боксеру, с кем я раньше встречался».

В марте в Москве Бетербиев победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде. На счету 36-летнего Артура 16 побед и 0 поражений. У Смита 27 побед и 3 поражения.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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