Непобежденный российский боксер-профессионал Артур Бетербиев в интервью «СЭ» сообщил, что его следующим оппонентом может стать американец Джо Смит.

«Есть информация. Разговоры идут, но пока что мне контракт не прислали, но, вероятно, моим следующим соперником будет он, — сказал Бетербиев. — Джо Смит — хороший и опытный боксер, и я буду готовиться к нему, как к любому хорошему боксеру, с кем я раньше встречался».

В марте в Москве Бетербиев победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде. На счету 36-летнего Артура 16 побед и 0 поражений. У Смита 27 побед и 3 поражения.