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Сегодня, 19:30

Первый канал покажет бой Бивол — Рамирес в прямом эфире

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дмитрий Бивол.
Фото USA Today Sports

Первый канал покажет в прямом эфире поединок действующего чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Бой состоится в субботу, 5 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), начало трансляции — в 23.50 по московскому времени.

На счету 31-летнего Бивола 20 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональной карьере. Россиянин будет защищать пояс WBA Super в четвертый раз.

У 31-летнего Рамиреса 44 победы (30 нокаутом) в профессиональном боксе и ни одного поражения.

Бокс
Дмитрий Бивол
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