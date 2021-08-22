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Пакьяо о завершении карьеры: «Дайте мне отдохнуть, прежде чем моя семья и я примем решение»

09:23
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Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо после поражений от кубинца Йордениса Угаса в бою за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA отметил, что примет решение о продолжении карьеры позднее.

«Дайте мне отдохнуть, прежде чем моя семья и я примем решение», — цитирует Пакьяо AP.

Кроме того, Пакьяо, который занимается политической деятельностью, не стал говорить о возможном участии в выборах президента Филиппин в 2022 году. Об этом он расскажет в следующем месяце.

Филиппинец, за карьеру становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, прервал серию из трех побед. Теперь у него 62 победы (39 нокаутом), восемь поражений и две ничьи.

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